В челябинском Заксобрании приняли отставку председателя Александра Лазарева

Александр Лазарев занял пост вице-губернатора региона и будет курировать восстановление подшефных территорий в Донбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на внеочередном заседании в четверг, 15 июля, приняли отставку председателя ЗСО Александра Лазарева. Решение о его прекращении полномочий было единогласным.

Обязанности председателя Законодательного Собрания Челябинской области возложили на вице-спикеров Олега Гербера и Павла Киселева. Первый будет заниматься вопросами организации созыва и проведения заседаний и президиума Законодательного Собрания. Киселев станет отвечать за деятельность ЗСО и руководить работой аппарата.

Александр Лазарев уже занял пост вице-губернатора Челябинской области. Он будет курировать работы по восстановлению подшефных территорий Волновахи и Ясиноватой. Кроме того, чиновник станет отвечать за поставку гуманитарной помощи жителям Донбасса.

— На сегодняшний день, к моменту внеочередного заседания, Александр Лазарев уже находится в командировке в новых регионах. Известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил ему круг задач, дал первые поручения. Как пояснил Александр Лазарев, задачи ответственные и важные, времени на раскачку нет. Он решил сразу погрузиться в новую работу, выехал на Донбасс для оперативного ознакомления с ситуацией и отработки поручений главы региона, — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

Должность председателя Заксобрания Лазарев занял осенью 2021 года. Он сменил Владимира Мякуша, который проработал на этом посту 16 лет.

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