В Челябинске начали готовить подвалы для приема укрываемых

Привести в порядок подвалы должны до конца июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Челябинска поручила коммунальщикам до конца июня подготовить подвалы для «возможного приема укрываемых». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на обращение властей к руководителям управляющих компаний.
В документе говорится, что привести подвалы в порядок нужно по поручению президента РФ от 11 октября 2022 года и по распоряжению замгубернатора Челябинской области Алексея Фартыгина. Коммунальщиков просят в ходе работ обратить внимание на целостность дверных проемов и входных дверей, а также внутренних стен и перегородок. Кроме того, им дали задание исключить хозпостройки и проверить работу электричества. Если в подвалах есть мусор, то его следует убрать. По завершению всех работ правительство области проинспектирует, как было исполнено поручение.
— Оценка готовности подвальных помещений будет осуществлена в июле 2023 года органами госвласти с докладом губернатору Челябинской области, – сказано в документе.
Напомним, в апреле мэрия Челябинска объявила смотр среди предприятий и организаций, на чьих территориях находятся бомбоубежища. В ходе таких мероприятий эксперты проверяют герметичность помещений, состояние воздуховодов и фильтрующего оборудования, системы жизнеобеспечения, сантехники и противопожарных средств. Также они оценивают наличие планов помещений, журналов и прочей документации.
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