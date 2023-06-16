В Челябинской области назначили исполняющего обязанности министра образования

Елена Коузова. Фото: минобрнауки Челябинской области

Исполняющим обязанности министра образования и науки Челябинской области стала Елена Коузова. Постановление о ее назначении подписал губернатор Алексей Текслер.

В документе уточняется что Елена Коузова будет работать до назначения постоянного министра не потеряет свою основную должность первого заместителя министра и станет получать оклад и надбавки которые полагаются руководителю минобрнауки.

Напомним, Александр Кузнецов занимал должность министра образования и науки Челябинской области более 10 лет, но накануне уволился. Он теперь станет руководить Южно-Уральскийм государственным гуманитарно-педагогическим университетом.

Елене Коузовой 62 года. Она уроженка Челябинска. До 2005 года работала в городских школах, затем перешла в челябинское управление образования. Первым заместителем главы минобрнауки стала в 2010 году.

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