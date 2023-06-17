Танзанийцы поздравили льва Симбу, спасенного челябинским зоозащитником, с днем рождения

Симбе исполнилось четыре года. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Лев Симба, которого выходили в центре реабилитации диких животных «Спаси меня» в Челябинске и отправили на историческую родину в Танзанию, отпраздновал четвертый день рождения. Зоозащитник Карен Даллакян поделился видео, в котором танзанийцы поздравляют Симбу с праздником.

- 15 июня Симбе исполнилось четыре года. Нашим танзанийским друзьям огромное спасибо. Симба молодец, сидел и смотрел, даже не убегал. Воспитанный русский лев, царь. Нам не стыдно за нашего ребеночка, - рассказал Карен Даллакян.

Лев Симба сейчас живут в зооцентре в городе Табора, в Танзании. Проведать своих подопечных приезжал в Африку ветеринарный врач Карен Даллакян. Он рассказал, что Симба готовится обзавестись прайдом, знакомится с африканской львицей Фионой, но потомства ждать не стоит – их детеныши не смогут в дальнейшем жить в дикой природе.

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