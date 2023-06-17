На набережной Смолино в Челябинске появился новый арт-объект

Сердце сплетено из молодой ивы. Фото: Александр Орел/vk.com

На набережной озера Смолино появился новый арт-объект – рукотворное сердце из молодой ивы «Храм в сердце». Как рассказал глава Ленинского района Александр Орел, его создали челябинские флористы.

Фото: Александр Орел/vk.com

- Смотрите, какая красота! Отметим, это ручная работа. Рамка и само сердце сделаны из молодой ивы. Позже набережную украсят ещё несколько арт-объектов, - написал Александр Орел.

Фото: Александр Орел/vk.com

- Мы, флористы, получили большое удовольствие, работая на набережной Смолино, сбылась наша мечта - сделать наш город красивее, - рассказала основатель школы флористики «Анис» Анна Оразбаева-Савина, добавив, что буквально через несколько дней команда приступаем к новому арт-объекту.

Фото: Александр Орел/vk.com

Кстати, в Ленинском районе на улице Гагарина появится еще один арт-объект. Он будет посвящен первостроителям города. А в начале июня на озере Тургояк открыли стелу – точную копию знака на мысе Горн, памятника одинокому моряку с изображением странствующего альбатроса.

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