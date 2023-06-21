Яме больше 30 лет: в Троицке выяснили происхождение битумного болота, где чуть не утонула женщина

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке Челябинской области решили избавиться от ямы с битумом, из-за которой чуть не погибла женщина. Выяснилось, что болоту с вязкой жижей уже десятки лет.

— На ликвидацию битумных разливов из бюджета города выделено 600 тыс. рублей., — сообщили в пресс-службе мэрии Троицка. — В настоящий момент проводятся работы по заключению контракта с подрядчиком на откачку битумной жидкости и рекультивацию верхнего слоя земли в целях ликвидации накопленного вреда.

Напомним, болото с нефтепродуктами находится на пустыре между троицкими районами Пятилетка и Кирзавод. В начале июня в яму угодила коза, которую жители частного сектора отпустили попастись. Хозяйка попыталась спасти козу, но провалилась в битум сама. К счастью, женщины хватился муж. Самостоятельно вызволить супругу он не смог. К моменту прибытия спасателей женщина уже по шею погрузилась в черную жижу и едва дышала. С большим трудом троичанку спасли.

Фото: администрация Троицка

После инцидента представители городской администрации осмотрели пустырь. Участки, до которых не удалось добраться пешком, обследовали при помощи дрона.

Битумное болото оказалось на пустыре единственным. Его возраст оценили в 30 с лишним лет. Дело в том, что свежих следов техники рядом не обнаружили. Зато в прошлом поблизости проходили рельсы. А сама территория до 1991 года была не пустырем, а местом работы кирпичного завода и предприятия, выпускавшего железобетонные изделия. В мэрии заключили, что продукты нефтепереработки остались еще с советских времен.

До ликвидации опасную яму размером 20 на 10 метров огородили сигнальными лентами.

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