Дочь бывшего ректора УралГУФК выплатила двухмиллионный штраф за взятки

Необходимая сумма поступила на депозитный счет приставов Фото: Андрей АБРАМОВ

Дочь бывшего ректора УралГУФК Анастасия Орехова выплатила штраф за взятки. Ранее суд назначал ей 4 года колонии и штраф в размере 2 млн рублей. Находясь за решеткой, она исправно работала, так что к моменту освобождения смогла выплатить 400 тысяч рублей. Тем не менее, оставалось еще 1,6 млн рублей.

После освобождения Анастасия покинула Челябинскую область, и о ней ничего не было слышно, но на днях на депозитный счет приставов поступил платеж в размере 1,6 миллионов рублей. Неизвестно, кем был совершен перевод, однако его приняли, и судимость теперь официально погашена.

Напомним, Анастасия проходила обвиняемой по делу о взяточничестве вместе со своим отцом, Евгением Ореховым. Тогда бывшего ректора Уральского госуниверситета физкультуры признали виновным и осудили на 6 лет строго режима, а также выписали штраф на 3 миллиона рублей.

Следствие доказало, что он набрал взяток на 4,1 млн рублей от разных компаний. Взамен Орехов заключал с этими фирмами контракты на оказание услуг для университета. Анастасию во всей истории признали виновной по статье «Посредничество во взяточничестве».

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