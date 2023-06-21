В Челябинске вынесли на публичные слушания проект нового ЖК на улице Труда

Так проектировщики видят будущий ЖК. Иллюстрация: предоставлена КП-Челябинск

В Челябинске на публичных слушаниях рассмотрят проект строительства жилого комплекса на улице Труда. Рядом с зоопарком собираются возвести четыре дома высотностью от 6 до 18 этажей.

Как следует из опубликованной администрацией Челябинска документации, в многоэтажках разместятся не только квартиры, но и офисные помещения. Также в жилом комплексе планируют открыть небольшой детский сад (на 44 места) и школу на 105 мест.

Автостоянки вместят 460 машин. При этом большая часть парковочных мест будет находиться под землей.

План размещения домов из документации публичных слушаний

Застройщик заключил с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории. Возвести все четыре здания планируют к концу 2023 года.

Ранее мы показывали, как может выглядеть будущий жилой комплекс.

Публичные слушания по проекту назначены на 29 июня. Они пройдут в челябинском Доме архитектора.

Напомним, экспертиза одобрила проект строительства в Челябинске теннисного центра. Создание спортобъекта обещал профинансировать основатель сети «Красное &Белое» Серей Студенников.

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