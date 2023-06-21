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НовостиОбщество21 июня 2023 10:41

В Челябинске вынесли на публичные слушания проект нового ЖК на улице Труда

Возводить многоэтажки планируют на участке рядом с зоопарком
Елена КОЛЧИНА
Так проектировщики видят будущий ЖК. Иллюстрация: предоставлена КП-Челябинск

Так проектировщики видят будущий ЖК. Иллюстрация: предоставлена КП-Челябинск

В Челябинске на публичных слушаниях рассмотрят проект строительства жилого комплекса на улице Труда. Рядом с зоопарком собираются возвести четыре дома высотностью от 6 до 18 этажей.

Как следует из опубликованной администрацией Челябинска документации, в многоэтажках разместятся не только квартиры, но и офисные помещения. Также в жилом комплексе планируют открыть небольшой детский сад (на 44 места) и школу на 105 мест.

Автостоянки вместят 460 машин. При этом большая часть парковочных мест будет находиться под землей.

План размещения домов из документации публичных слушаний

План размещения домов из документации публичных слушаний

Застройщик заключил с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории. Возвести все четыре здания планируют к концу 2023 года.

Ранее мы показывали, как может выглядеть будущий жилой комплекс.

Публичные слушания по проекту назначены на 29 июня. Они пройдут в челябинском Доме архитектора.

Напомним, экспертиза одобрила проект строительства в Челябинске теннисного центра. Создание спортобъекта обещал профинансировать основатель сети «Красное &Белое» Серей Студенников.

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