Застройщик показал проект будущего жилого комплекса возле челябинского зоопарка

Будет построено четыре дома высотой 8 и 16 этажей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Застройщик «АПРИ Флай Плэнинг» показал, как будет выглядеть жилой комплекс возле зоопарка на улице Труда. Проект сейчас находится на согласовании, разрешение на строительство компания планирует получить уже в феврале-марте. Об этом КП-Челябинск рассказал директор по маркетингу группы компаний Владимир Пономарев.

Предоставлено "Комсомолке".

— Будет построено четыре дома высотой 18 и 6 этажей, соединенные коммерческими двухэтажными зданиями. Внешний вид и некоторые решения взяты из других наших реализованных проектов. Есть мысли сделать панорамное остекление и террасы, — рассказал изданию Владимир Пономарев.

Проект - на согласовании.

По его словам, проект сейчас находится на согласовании, после которого могут быть внесены некоторые коррективы. Кроме того, застройщик планирует сделать выход из ЖК в парковую зону – сейчас подбираются варианты.

А вот доходного дома в этом комплексе не будет, добавил Владимир Пономарев. Напомним, осенью в Челябинск приезжали представители госкорпорации ДОМ.РФ и рассматривали площадки для реализации идеи арендного дома на Труда и на Коммуны (застройщик СК «Никс»).

Предоставлено "Комсомолке".

Предоставлено "Комсомолке".

С компаниями МФК «ЕХЕ», «Космическая гонка» и «Управляющая компания «ПИФагор» (с весны «Флай Плэнинг» управляет компанией АО «Продмонтаж», которая владеет ЕХЕ) будет заключен договор на комплексное развитие территории. К слову, ЕХЕ по инициативе девелоперской компании Yellowstone development в 2017 году собиралась на этом месте возводить многофункциональный комплекс.

Проходы обещают сквозные. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Предоставлено "Комсомолке".

Новый ЖК построят на улице Труда неподалеку от зоопарка, ледового дворца «Уральская молния» и ТРК «ГагаринПарк». Территорию уже огородили, начали разбирать торговые павильоны в декабре 2022 года.

Будет коммерческая часть. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Аттракционы из парк-экстрима CrazyLand с колесом обозрения, которые до этого из-за происходящих ЧП проверяла прокуратура, переехали в новый фанпарк в поселке Западный, который тоже строит «Флай плэнинг». Недавно застройщик сообщил о возведении нового микрорайона «Притяжение» в Западном.

Предоставлено "Комсомолке".

26 января прошли аукционы по КРТ на двух площадках в центре Челябинска — на проспекте Ленина напротив «Бовида» (будет застраивать «Легион») и на улице Пушкина (строительством займется «Гефест»).

Застройщик варианты сделать переход в парк. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Предоставлено "Комсомолке".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.