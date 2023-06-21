В Челябинске ограничат движение на улице Российской из-за ремонта трамвайных путей

Работы будут проходить с 22 по 30 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске из-за капитального ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на улице Российской. Об этом сообщили в городской администрации

Ремонт по улице Российской будет проходить на участке от ул. Труда до ул. Карла Маркса. Движение здесь будет ограничено с 22 по 30 июня.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Трамваи на время ремонта путей будут ездить другим маршрутом.

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