В Челябинске ограничат движение на улице Российской из-за ремонта трамвайных путей

Работы будут проходить с 22 по 30 июня
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске из-за капитального ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на улице Российской. Об этом сообщили в городской администрации
Ремонт по улице Российской будет проходить на участке от ул. Труда до ул. Карла Маркса. Движение здесь будет ограничено с 22 по 30 июня.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. Трамваи на время ремонта путей будут ездить другим маршрутом.
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