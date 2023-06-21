СК проверит администрацию Троицка из-за битумного болота, где чуть не погибла женщина

Женщина полезла спасать свою козу, но сама увязла в трясине. Фото: ПСС Челябинской области

В Троицке Челябинской области начали доследственную проверку после инцидента на битумном болоте, где едва не погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство уже провело свою собственную проверку. Согласно данным кадастровой карты, битумное болото расположено на земельном участке без четкого разграничения прав собственности. В таких случаях за объектом должна следить местная администрация.

— В связи с выявленными нарушениями закона главе Троицка внесено представление, а также организовано проведение доследственной проверки в следственном органе СУ СК РФ на предмет установления признаков халатности в действиях должностных лиц администрации города, — уточнили в региональной прокуратуре.

ЧП произошло 4 июня недалеко от троицкого поселка Пятилетка. В битумном болоте увязла коза. Хозяйка полезла вытаскивать животное, но в итоге ее тоже начало затягивать. Прибывшие на место спасатели вытащили женщину и передали ее бригаде скорой помощи.

В настоящий момент администрация Троицка ищет подрядчика для ликвидации болота. На выполнение работ по контракту выделили 600 тысяч рублей.

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