В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М-5

Открыть дорогу вовремя не удалось Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ашинском районе 22 июня продлили действие ограничений на трассе М-5. Участок с 1565 по 1576 километр обещали открыть в 13:00. На теперь возобновление движения отложили до 15:00. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Причина задержки — возникшие при проведение буровзрывных работ осложнения.

— Уважаемые водители наберитесь терпения, — попросили в Госавтоинспекции.

На легковой машине перекрытый участок дороги можно объехать через Ашу, Миньяр и Сим. У автобусов и грузовиков такой возможности нет, им приходится ждать, когда ограничения снимут.

Напомним, со сложностями при устройстве взрывов рабочие сталкиваются второй раз подряд. На прошлой неделе перекрытие трассы М-5 тоже неожиданно затянулось.

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