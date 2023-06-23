Мэр Наталья Котова посоветовала застройщикам возводить дома на площадках внутри города, а не на окраинах

Чтобы построить новый дом, придется снести старый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова предложила застройщикам активнее использовать территории внутри города и содействовать расселению ветхого жилья. Будущую градостроительную политику мэр обсудила на встрече с главами компаний, занятых возведением зданий.

По словам Натальи Котовой, в ближайшие годы Челябинск прекратит разрастаться вширь. Застройщикам будут предлагать земли внутри города. В том числе те, на которых перед началом новой стройки необходимо снести аварийные здания.

— Основное направление по градостроительному плану — работа на застроенных территориях, — подчеркнула глава Челябинска.

Наталья Котова добавила, что к реновации в Челябинске перешли в условиях дефицита федерального финансирования.

— Мы, конечно, хотели бы значительно сократить аварийный жилой фонд и сократить сроки расселения аварийных домов, — рассказала мэр. — В разработке по комплексному развитию сейчас находятся 55 территорий.

Представители строительных компаний пообещали через месяц сообщить о своих инициативах и предложениях по поводу будущих проектов.

Напомним, в региональном министерстве строительства заявили, что досрочно завершат программу расселения аварийных домов. Но в программу включены лишь здания, признанными ветхими до 2017 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru