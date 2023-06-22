В Челябинской области пообещали досрочно закончить расселение аварийных домов

Расселенные дома снесут Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области в ближайшие месяцы досрочно закончат расселять дома, признанные аварийными до 2017 года. Об этом заявили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры.

Сейчас продолжается строительство семи многоквартирных домов для переселения.

Два дома для жителей села Кунашак уже достроили, предстоит подключить коммуникации. Новые квартиры жителям разваливающихся зданий обещают передать до конца лета.

Еще 60 человек в этом году смогут переехать из ветхих домов в новую многоэтажку в Копейске.

— Всего в Челябинской области с 2019 года расселили больше 200 тыс. квадратных метров аварийного жилья, — сообщили в региональном минстрое.

Напомним, первоначальным сроком расселения всех домов, признанных аварийными до 2017 года был 2025 год.

В Челябинске недавно 40 старых домов попали под реновацию. Их снесут, чтобы освободить место для новостроек.

В мэрии города собираются судиться с многодетной семьей из 10 человек. Горожане раньше ютились в разрушающемся бараке. В качестве постоянного жилья им предложили однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр. Семье такой вариант не понравился.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru