Под Магнитогорском за 137 млн рублей продают бывший отель банкротящегося ПО «Монтажник»

Квадратный метр помещений в отеле теперь стоит 50 тыс. рублей Фото: Даниил ОПАРИН

На продажу выставили отель «Золотая юрта», который находится в селе Красная Башкирия недалеко от Магнитогорска. Гостиница ранее принадлежала АО «Производственное объединение «Монтажник».

Сообщение о продаже отеля появилось на популярном сайте бесплатных объявлений. За трехэтажное здание площадью 2,7 тыс. квадратных метров просят 136,6 млн рублей. Покупателям предлагают приобрести отель целиком, либо купить отдельно ресторан в цокольном этаже, административно-бытовой комплекс и гостиничные номера.

— К услугам гостей 36 комфортабельных номеров от эконом-класса до апартаментов, оборудованных по европейским стандартам, — сообщает продавец.

ПО «Монтажник», которому ранее принадлежала «Золотая юрта», проходит процедуру банкротства. Отель продали всего несколько месяцев назад бизнесмену из Ростовском области за 23 млн рублей.

Напомним, в 2022 году из-за субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника» суд арестовал имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стоимостью 930 млн рублей. В этом году арест с части собственности сняли, но только для того, чтобы передать в конкурсную массу банкротящегося предприятия.

Производственное объединение должно было строить в Челябинске конгресс-холл «Крылья». Здание осталось недостроенным.

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