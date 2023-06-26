Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области снова открыли для туристов

Национальный парк «Зигальга» находится в Катав-Ивановском районе. Фото: пресс-служба нацпарка

В Катав-Ивановском районе Челябинской области перестал действовать особый противопожарный режим. Снятие запрета на посещение лесов также затронуло национальный парк «Зигальга». Туристам снова можно ходить на сплавы и в походы.

Хотя на Южном Урале установилась пасмурная погода, в самом нацпарке попросили соблюдать осторожность при обращении с огнем.

— Хотим напомнить, что даже прекращение действия особого противопожарного режима – не повод для небрежного обращения с огнем. Берегите лес! — обратилась администрация нацпарка к туристам.

Напомним, в ночь на 5 мая в «Зигальге» произошел крупный пожар. На тушение возгорания было отправлено почти 200 человек. Огонь удалось потушить только через пять суток. В итоге пожар уничтожил 1024 гектаров леса.

По предварительной информации, причиной ЧП мог стать непотушенный костер, оставленный после себя туристами-сплавщиками. По факту пожара прокуратура начала проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.