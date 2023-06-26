В Челябинской области стобалльниками на ЕГЭ по биологии стали пять выпускников

ЕГЭ по биологии в регионе сдавали 2,4 тысяч выпускников Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области подвели результаты ЕГЭ по биологии. По итогам проверок работ стобалльниками стали пять человек. Об этом рассказала первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.

— Высший балл набрали выпускники из Миасса, Кыштыма, Снежинска и Озерска. Также ЕГЭ на 100 баллов сдал участник досрочного периода, — отметила Елена Коузова.

Всего ЕГЭ по биологии сдавали 2,4 тысяч выпускников. Экзаменационная работа включала в себя 29 заданий, на выполнение которых давалось 3 часа и 55 минут. Для поступления в вуз на экзамене нужно было набрать минимум 36 баллов

С результатами ЕГЭ по биологии участники экзаменов могут ознакомиться в своих школах или на сайте Рособрнадзора. Также посмотреть свои баллы можно на портале Госуслуг, если у выпускника зарегистрирован там аккаунт.

В прошлом году ЕГЭ по биологии сдавали более 2,5 тысяч выпускников. Однако никто из них не смог набрать максимальный балл.

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