В нацпарке «Таганай» туристам разрешили ставить палатки и разводить костры

Туристы вновь могут разбить лагерь у Горбатого моста, на стоянках «Весёлый ключ» и «Гарбера» Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области снова открыли бесплатные стоянки для туристов. Путешественники вновь могут устанавливать палатки и разводить костры — разумеется, с соблюдением всех предосторожностей.

— Когда вы покидаете лагерь, вспомните правило трех «п»: пролить, перемешать, проверить. Только тогда ваш костер не станет причиной большой беды, — обратились к посетителям в администрации парка.

Бесплатные стоянки на Таганае были закрыты с 12 апреля из-за особого противопожарного режима. Туристы могли останавливаться только в приютах нацпарка.

Напомним, противопожарный режим в Челябинской области отменили с 23 июня.

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