Противопожарный режим длился больше больше двух месяцев
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинской области с 23 июня отменили особый противопожарный режим. Постановление об этом выпустило региональное правительство.
В документе говорится, что ограничения снимают в связи со стабилизацией пожарной обстановки, а также благодаря погоде, которая помола понизить класс пожарной опасности.
Теперь жители Челябинской области снова могут разводить костры и сжигать мусор. Запрет на пожароопасные работы действовал с 12 апреля.
Минувшая весна оказалась на Южном Урале необычно теплой и сухой. Челябинск даже признали самым солнечным городом России.
В начале мая крупный лесной пожар произошел в национальном парке «Зигальга», посещение которого из-за противопожарного режима было ограничено. Наиболее вероятной причиной пожара считают небрежность туристов-сплавщиков, на которых запрет на доступ в нацпарк не распространялся.
Горел также лес в Ильменском заповеднике. А в начале июня начался торфяной пожар в Аргаяшском районе. Борьба с его очагами растянулась на три недели.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru