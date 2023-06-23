Противопожарный режим длился больше больше двух месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области с 23 июня отменили особый противопожарный режим. Постановление об этом выпустило региональное правительство.

В документе говорится, что ограничения снимают в связи со стабилизацией пожарной обстановки, а также благодаря погоде, которая помола понизить класс пожарной опасности.

Теперь жители Челябинской области снова могут разводить костры и сжигать мусор. Запрет на пожароопасные работы действовал с 12 апреля.

Минувшая весна оказалась на Южном Урале необычно теплой и сухой. Челябинск даже признали самым солнечным городом России.

В начале мая крупный лесной пожар произошел в национальном парке «Зигальга», посещение которого из-за противопожарного режима было ограничено. Наиболее вероятной причиной пожара считают небрежность туристов-сплавщиков, на которых запрет на доступ в нацпарк не распространялся.

Горел также лес в Ильменском заповеднике. А в начале июня начался торфяной пожар в Аргаяшском районе. Борьба с его очагами растянулась на три недели.

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