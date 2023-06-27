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НовостиОбщество27 июня 2023 10:34

Участника смертельной драки в Челябинске отказались восстанавливать на работе в СК

Бывший следователь проиграл суд
Елена КОЛЧИНА
Суд отказался возвращать бывшего следователя на работу

Суд отказался возвращать бывшего следователя на работу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-следователь Дмитрий Зыков, участвовавший в смертельной драке, не смог добиться восстановления в должности. Он подал иск к СУ Следственного комитета по Челябинской области, но проиграл суд. Информация об отказе в удовлетворении иска появилась в картотеке дел Центрального райсуда Челябинска.

Добиться восстановления на работе бывший следователь пытался с февраля.

Дмитрий Зыков потерял должность в Следственном комитете после драки у ночного клуба «Опера». В ночь на 28 мая 2022 года он вместе с коллегой Кириллом Зубковым заметил дерущихся у заведения мужчин. Следователи вмешались в потасовку. Происшествие попало на видео. После драки погиб житель Копейска.

В отношении Зыкова возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Позднее обвинение переквалифицировали на статью о побоях.

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