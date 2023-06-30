В Челябинске подарили машину семье, в которой растут семеро детей

Фото: Единая Россия в Челябинской области

Челябинской многодетной семье Беловых подарили LADA Granta. Ключи от машины супругам торжественно передала первый вице-губернатор и координатор проекта «Женское движение Единой России» Ирина Гехт. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

У Беловых четверо сыновей и три дочери, сейчас ожидают восьмого ребенка. Мстислав на пенсии, а до того работал в полиции. Екатерина — певчая в церковном хоре. — Была встреча с семьей, со всеми детками и тогда мама сказала, что у нее старая машина и очень хотелось бы новую, — рассказала Ирина Гехт. — Еще планируется поездка семьи в Москву, потому что и ребята хотели увидеть столицу, мы согласуем дату, и ребята съездят с папой.

Екатерина Белова подтвердила, что до настоящего времени ездила на старенькой «десятке». Дети добирались до мест занятий и тренировок на общественном транспорте. Правда, на проезд детей в семье получали льготы.

— У нас в семье старший художник, есть два спортсмена конькобежца, кто на шахматы ходит, кто в музыкальную школу вот поступил, все чем-то заняты. Автомобиль будет нам в помощь, — призналась Екатерина Белова.

Напомним, весной супругов Беловых наградили орденом «Родительская слава». После этого семья поучаствовала в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

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