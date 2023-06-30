Возобновление полноценного движения отложили еще на 11 дней
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске продлили ограничение движения на улице Энтузиастов. До 11 июля нельзя будет проехать по крайней правой полосе дороги по направлению к Витебской улице около домов №16, №16А и №18.
Как пояснили в мэрии Челябинска, на участке продолжаются работы на теплосетях.
Схема: администрация Челябинска
Напомним, движение на улице Энтузиастов ограничили из-за аварии 20 июня. Изначально часть дороги хотели закрыть всего на пять дней, но ремонт затянулся.
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