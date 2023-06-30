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НовостиОбщество30 июня 2023 9:52

В Челябинске продлили ограничение движения на улице Энтузиастов

Там никак не могут починить трубы
Елена КОЛЧИНА
Возобновление полноценного движения отложили еще на 11 дней

Возобновление полноценного движения отложили еще на 11 дней

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продлили ограничение движения на улице Энтузиастов. До 11 июля нельзя будет проехать по крайней правой полосе дороги по направлению к Витебской улице около домов №16, №16А и №18.

Как пояснили в мэрии Челябинска, на участке продолжаются работы на теплосетях.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Напомним, движение на улице Энтузиастов ограничили из-за аварии 20 июня. Изначально часть дороги хотели закрыть всего на пять дней, но ремонт затянулся.

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