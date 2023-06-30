Из реки Миасс в центре Челябинска выловили бревна, автопокрышки и катушки от кабелей

Фото: минэкологии Челябинской области

Из реки Миасс в центре Челябинска за две недели подняли 54 кубометра мусора. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

Чистят участок русла между улицей Энгельса и Ленинградским мостом. Среди выловленных из воды предметов бревна, автомобильные покрышки, катушки для наматывания кабеля. Удалось также собрать большую часть тины и водорослей.

Ранее в минэкологии объяснили, что за черные комья плавают на поверхности реки.

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