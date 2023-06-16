В минэкологии объяснили, что за черные комки плавают на поверхности реки Миасс в Челябинске

Фото: СУ СКР по Челябинской области, Актуальные хроники / t.me
В региональном министерстве экологии прокомментировали появление маслянистых пятен и черной грязи на поверхности реки Миасс в центре Челябинска. На неприятный вид водной глади горожане обратили внимание в начале июня.
— Комкообразное вещество темного цвета на воде, напоминающее грязь, является скоплением иловых отложений, поднявшихся на поверхность, — сообщили в министерстве в ответ на запрос КП-Челябинск. — Дополнительную информацию относительно загрязнения реки установят уполномоченные органы.
В минэкологии добавили, что до 15 июня заняться очисткой Миасса было нельзя: речные работы были запрещены из-за нерестового периода у рыбы.
Убирать тину начнут 16 июня. Для этого подготовили две машины-амфибии.
Напомним, проверку из-за загрязнении Миасса начали в Следственном комитете.
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