Прокурор запросил 6 лет колонии для бывшего замминистра экологии Челябинской области

Виталия Безрукова обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: Минэко 74. Об экологии официально / t.me

В Челябинске прошли прения сторон по делу бывшего замминистра экологии Виталия Безрукова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Безруков организовал проверку промышленного предприятия в период режима НМУ, которую не согласовал.

– При этом он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора, а также фактических намерений установить факты нарушений и представить их в контрольные и надзорные органы, – добавила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За это гособвинитель просит назначить Безрукову 6 лет колонии общего режима.

Сам бывший замминистра называет дело против него сфабрикованным. Про ту самую проверку говорит, что это был пресс-тур с журналистами. Целью было показать, как предприятие снижает выбросы в период НМУ.

Более развернутую позицию Безрукова по этому делу читайте в нашем материале. Приговор бывшему чиновнику вынесут в следующий понедельник, 10 июля.

Ранее Следственный комитет подозревал его в другом преступлении. Якобы он предупредил завод о грядущих проверках, чтобы тот сбавил обороты и временно ограничил количество выбросов.

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