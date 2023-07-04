В Челябинской области спасатели 9 километров несли на руках повредившего голову ребенка

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Из нацпарка «Таганай» в Челябинской области эвакуировали 12-летнегго мальчика, который повредил голову. Спасателям пришлось ночью нести пострадавшего школьника по горам.

Родители с ребенком днем гуляли по нацпарку, а вечером решили остановиться в приюте «Гремучий ключ». Туристам как раз недавно разрешили ночевать на Таганае в палатках.

Пока отец и мать разбивали лагерь, 12-летний сын бегал и играл поблизости. По неосторожности мальчик упал и сильно ударился головой.

У школьника начались головокружение и тошнота, он то и дело терял сознание, а кровотечение не прекращалось. Ребенка решили показать врачам. Вот только машине скорой помощи было не заехать на гору. На подмогу вызвали спасателей.

— Девять километров, аккуратно, на носилках, пострадавшего мальчика несли по горному маршруту — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Постоянно контролируя самочувствие ребенка, спасатели не допустили ухудшения состояния и в 4 утра передали раненого сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее в Челябинской области заблудились женщина с пятилетним сыном. Они отправились за грибами, но вынуждены были провести ночь в лесу.

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