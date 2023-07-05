Челябинская область покажет на «Иннопроме» машины для очистки аэродромов и отсасывания ила

Илососная и аэродромная машины. Фото: ЧМЗ, Завод «СпецАгрегат»

На коллективном стенде Челябинской области на выставке «Иннопром-2023» покажут продукцию 16 предприятий. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности. Несколько южноуральских заводов готовят также индивидуальные стенды.

Выставка будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Официальную делегацию Челябинской области на «Иннопроме» возглавит губернатор Алексей Текслер.

Посетителям выставки собираются продемонстрировать продукцию машиностроения и инновационные разработки.

Завод «СпецАгрегат» покажет подметально-продувочную машину для очистки взлетно-посадочных полос. В разработке оборудования участвовали специалисты МАДИ и ЮУрГУ, аналогичной техники в России пока нет.

Челябинский машиностроительный завод проедет презентацию своей новинки — комбинированной илососной каналопромывочной машины на базе КАМАЗа. Машина предназначена для очистки колодцев и канализационных сетей

Научно-технический центр «Приводная техника» покажет жидкотопливную блочную горелку, а завод «Ю.М.Э.К.» — стеклянный линейный подвесной изолятор с аэродинамическим профилем и гидрофобным покрытием горячего прессования.

Напомним, в прошлом году на «Иннопроме» выставляли макет первого вантового моста в Челябинске.

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