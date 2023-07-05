В Челябинске проспект Ленина ремонтируют с опережением графика

Фото: администрация Челябинска

До 20 августа в Челябинске закончат ремонт на двух участках проспекта Ленина, улицах Сталеваров и 2-й Павелецкой.

— Все работы идут с серьезным опережением графика, — заявили в мэрии.

На проспекте Ленина между улицами Линейной и героев Танкограда убрали мощение гранитным камнем, из-за которого деформировался асфальт.

На отрезке проспекта между улицами Героев Танкограда и Российской уже заменили старые бортовые камни новыми, рабочие снимают изношенный асфальт.

Фото: администрация Челябинска

Идет ремонт улицы Сталеваров (между перекрестками с шоссе Металлургов и Богдана Хмельницкого). Там, помимо прочего, убирают асфальт вокруг деревьев и восстанавливают газоны вдоль проезжей части.

А на улице 2-ой Павелецкой уже на следующей неделе собираются наносить свежую разметку после ремонта.

Напомним, из-за ремонта в Челябинской области 6 июля перекроют трассу М-5.

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