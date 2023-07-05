Прокурор запросил 5 лет колонии для организатора психологического тренинга, где ребенок сломал позвоночник

До перелома школьник участвовал в турпоходах и занимался борьбой. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Для организатора психологического тренинга, где ребенок сломал позвоночник, запросили 5 лет колонии. Сегодня в Центральном районном суде Челябинска прошли прения по этому делу. Известно, что во время тренинга 12-летний мальчик упражнялся на веревке, которая была закреплена между деревьями. В какой-то момент ребенок упал и сломал позвоночник.

— Гособвинитель просит суд назначить подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Это случилось еще в августе 2020 года. С тех пор семья пострадавшего пытается добиться компенсации за причиненный вред. Женщина говорит, что она не преследует цели посадить кого-то, просто хочется, чтобы дети были в полной безопасности, если их допускают к подобным тренингам. Занятие проводила компания «Опыт и молодость», более известная как «Проект перезагрузка».

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