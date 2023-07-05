На северо-западе Челябинска появились бассейны под открытым небом

Из окон соседних многоэтажек можно наблюдать за купальщиками. Фото: администрация Челябинска

На «Лыжной базе» в Курчатовском районе открылся комплекс «Термы-пляж». Рядом с жилыми многоэтажками разместились два бассейна с подогреваемой водой.

Один из водоемов окружен надувными горками, украшенными изображениями морских обитателей.

Фото: администрация Челябинска

Как рассказали в мэрии Челябинска, в бассейнах станут устраивать спортивные занятия, мастер-классы, детские развлекательные программы и пенные вечеринки.

Администрация комплекса планирует также открыть для посетителей сауну и фуд-корт.

Фото: администрация Челябинска

Ранее на территории «Лыжной базы» открыли стадион с двумя футбольными полями.

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