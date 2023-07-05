На северо-западе Челябинска появились бассейны под открытым небом

Из окон соседних многоэтажек можно наблюдать за купальщиками. Фото: администрация Челябинска
На «Лыжной базе» в Курчатовском районе открылся комплекс «Термы-пляж». Рядом с жилыми многоэтажками разместились два бассейна с подогреваемой водой.
Один из водоемов окружен надувными горками, украшенными изображениями морских обитателей.
Фото: администрация Челябинска
Как рассказали в мэрии Челябинска, в бассейнах станут устраивать спортивные занятия, мастер-классы, детские развлекательные программы и пенные вечеринки.
Администрация комплекса планирует также открыть для посетителей сауну и фуд-корт.
Фото: администрация Челябинска
Ранее на территории «Лыжной базы» открыли стадион с двумя футбольными полями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.