Покупали по кирпичику: главный муфтий УрФО рассказал о ходе строительства соборной мечети

Главный муфтий УрФО Ринат Раев Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске продолжается возведение Соборной мечети возле ЖК «Театральный». Уже построен цокольный этаж. Как рассказал главный муфтий УрФО Ринат Раев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM), стройматериалы уже закуплены, но чтобы продолжить строительные работы, нужны средства.

— В прошлом году в месяц Рамадан мы провели акцию «Строим по кирпичику». Каждый покупал за 1000 рублей кирпичик, их имена вносили в книгу добрых дел, — сказал Ринат Раев.

Мечети, которые сейчас есть в городе, маленькие.

— Даже вот праздники проводили: Курбан-байрам, Ураза-байрам — пришлось перекрывать улицы, — прокомментировал ситуацию с храмами муфтия.

Напомним, ранее писала «Комсомолка», что Соборная мечеть будет самой большой на Урале. При ней также будет учебное заведение — медресе, рассчитанное на 60 человек. Общая площадь здания превысит 5 тыс. кв. м, высота минарета — 60,7 метра.

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