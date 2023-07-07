Свадебный научпоп: проект «Показ невест народов Южного Урала» получил президентский грант

Первый «Показ невест народов Южного Урала» прошел в Троицке. Фото: Дмитрий Островский

Ученые ЧелГУ выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение научно-популярного шоу «Показ невест народов Южного Урала». Его цель: напомнить о традициях и общем культурном коде, который наиболее ярко прослеживается на примере свадебного обряда.

Первый «Показ невест народов Южного Урала» прошел в ноябре прошлого года в Троицке, затем его решили повторить на региональном фестивале «Троица в Троицке».

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, проект подготовили профессор кафедры журналистики Константин Киуру, старший преподаватель кафедры теории медиа Алла Грошева, выпускница Альбина Хасанова и фольклорный ансамбль университета «Горица», а директором станет преподаватель факультета журналистики Светлана Попова.

Посетителей встретят с блинами и с народными песнями Южного Урала, на «Показе невест» можно будет насладиться красотами костюмов, а также послушать о свадебных обычаях — сватовстве, обрядах. А чуть позже, на выставке, дадут возможность потрогать и примерить некоторые свадебные аксессуары и даже костюмы.

— Нашей давней задумкой, практически мечтой, была реализация проекта в Казахстане. Однако пока он оставался без финансирования, это было из разряда фантастики. Теперь же мы можем организовать мероприятие не только в Челябинской области, уже есть договоренность с Костанайским филиалом ЧелГУ. Планируем приехать туда в марте, чтобы показать дефиле на Наурыз. В коллекции костюмов есть традиционный наряд казахской невесты, который демонстрирует исполнительница песен на казахском языке»–делится планами Алла Грошева.

В рамках грантового проекта будет организован Международный форум «Русский язык как средство межкультурной коммуникации». Дефиле и форум пройдут в Челябинске в ноябре 2023 года и в Костанае – в марте 2024 года.

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