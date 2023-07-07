Как выглядит ТРК «Горки» после потопа

Фото: читатель КП

Гипермаркет «Лента» в ТРК «Горки» возобновил работу после вчерашнего затопления. Из-за ливня сюда прибыло много воды, и сегодня днем работа была приостановлена.

– Днем писали, что магазин не работает, но теперь открылся. Видно, что не до конца все отмыли. У входа пол грязноватый и скользкий. Местами еще не убрано, – рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читатель КП

Кроме этого, на входе в ТРК не работает турникет-вертушка. Судя по кадрам, вместе с водой туда приплыли ветки деревьев и листья.

Фото: читатель КП

Напомним, вечером 6 июля на Челябинск обрушился сильный ливень. В итоге затопило не только ТРК, но и множество дорог. Жители города поделились фотографиями последствий в социальных сетях.

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