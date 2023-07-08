Первым замминистра строительства Челябинской области стала Людмила Алпатова

Людмила Алпатова. Фото: минстрой Челябинской области

В Челябинской области назначили нового первого заместителя министра строительства и инфраструктуры. Должность заняла Людмила Алпатова. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее Людмила Алпатова руководила в областном минстрое управлением инженерной инфраструктуры. Затем стала исполняющим обязанности первого замминистра.

Предыдущего первого замминистра строительства Ивана Белавкина осудили за получение взятки. Его приговорили к 13 годам заключения, а также обязали выплатить 47 млн рублей штрафа.

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