В Челябинске за неделю резко выросла посещаемость пляжей: в жару спасения у воды искали 30 тыс. человек

На челябинских пляжах всю неделю яблоку было негде упасть Фото: Егор ИВЛЕВ

За минувшую неделю на челябинских пляжах побывали более 29 тыс. человек. Это почти треть от общего количества посещений пляжей в нынешнем сезоне. Всего летом 2023 года у воды отдохнули 87 тыс. челябинцев.

Стоит отметить, что посетителей подсчитывают только в официально допущенных к использованию зонах отдыха, а «дикие» пляжи выпадают из статистики.

Как рассказали вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, пляжный ажиотаж не обошелся без неприятных инцидентов.

— На водных объектах за прошедшую жаркую неделю было 12 происшествий, спасли 15 человек, семеро из них дети, — сообщил Александр Астахов. — Обращаюсь ко взрослым, отдыхающим с детьми на водоемах: будьте внимательны, не составляйте детей в воде без присмотра.

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