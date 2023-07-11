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НовостиОбщество11 июля 2023 5:46

Путин наградил мэра, бизнесменов и многодетную семью из Челябинской области

Путин наградил мэра Миасса почетной грамотой
Елена КОЛЧИНА
Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград

Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении мэра Миасса и заместителя губернатора Челябинской области на общественных началах Егора Ковальчука. Главе города направят почетную грамоту президента.

В распоряжении указано, что грамота вручается «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, четверо жителей Челябинской области получили государственные награды. Указ об этом также подписал Владимир Путин.

Многодетные супруги Людмила и Василий Ивановы удостоились медали ордена «Родительская слава».

Директор ООО «Хлебинка» Виктор Фомин стал заслуженным работником сельского хозяйства. А гендиректор «Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее многодетной семье из Челябинска подарили автомобиль.

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