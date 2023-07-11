Путин наградил мэра, бизнесменов и многодетную семью из Челябинской области

Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении мэра Миасса и заместителя губернатора Челябинской области на общественных началах Егора Ковальчука. Главе города направят почетную грамоту президента.

В распоряжении указано, что грамота вручается «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Кроме того, четверо жителей Челябинской области получили государственные награды. Указ об этом также подписал Владимир Путин.

Многодетные супруги Людмила и Василий Ивановы удостоились медали ордена «Родительская слава».

Директор ООО «Хлебинка» Виктор Фомин стал заслуженным работником сельского хозяйства. А гендиректор «Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее многодетной семье из Челябинска подарили автомобиль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.