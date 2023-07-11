Путин наградил мэра, бизнесменов и многодетную семью из Челябинской области

Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении мэра Миасса и заместителя губернатора Челябинской области на общественных началах Егора Ковальчука. Главе города направят почетную грамоту президента.
В распоряжении указано, что грамота вручается «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Кроме того, четверо жителей Челябинской области получили государственные награды. Указ об этом также подписал Владимир Путин.
Многодетные супруги Людмила и Василий Ивановы удостоились медали ордена «Родительская слава».
Директор ООО «Хлебинка» Виктор Фомин стал заслуженным работником сельского хозяйства. А гендиректор «Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Ранее многодетной семье из Челябинска подарили автомобиль.
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