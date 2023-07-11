Губернатор Челябинской области поручил оказать помощь семье убитой в Симе девочки

Пропавшего ребенка искали больше суток. Фото: соцсети

Губернатор челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования близким 11-летней девочки, погибшей накануне в Симе. Глава региона также поручил областному министерству социальных отношений поддержать семью.

— Семье будет оказана комплексная помощь, — сообщили в пресс-службе минсоцотношений.

Напомним, 11-летняя девочка пропала в Симе. Ее больше суток искали полиция, кинологи с собаками и волонтеры. Наконец тело ребенка обнаружили в лесополосе.

В убийстве школьницы сознался отец ее подруги. Мужчину задержали.

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