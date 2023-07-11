В Коркино задержали мужчину, угрожавшего убить сожительницу с помощью мачете

Южноуральца задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коркино пьяный мужчина с мачете в руках грозился убить сожительницу. Женщина попросила свою дочь вызвать на помощь полицию – той пришлось прыгнуть из окна и спрятаться за гаражом, чтобы сделать звонок.

Прибывшие стражи порядка задержали дебошира. Им оказался ранее не судимый 54-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело.

— Сотрудники полиции призывают граждан, подвергшихся бытовому насилию, а также тех, кто является свидетелем такого рода преступлений, незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции, либо по телефону «02», с целью недопущения более тяжких последствий, — отметили в пресс-службе ведомства.

Жертвами домашнего насилия могут быть даже мужчины. Ранее в Челябинске задержали женщину, которая избила своего мужа сковородкой.

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