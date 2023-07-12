У границы нацпарка «Таганай» потушили лесной пожар

Фото: нацпарк "Таганай"

Рядом с национальным парком «Таганай» в Челябинской области случился лесной пожар.

Огонь около Сорочьей горы тушили работники лесничества, сотрудники арендатора лесного участка и инспекторы службы охраны парка. Огонь остановили в 400 метрах от границы «Таганая».

Место пожара два дня непрерывно осматривали, чтобы пламя не вспыхнуло снова.

— Причину ЧП еще только предстоит установить, — сообщили в пресс-службе нацпарка. — Но из-за небывалой жары и суши пламя могло вспыхнуть от малейшей искры.

Напомним, весной крупный пожар произошел в нацпарке «Зигальга».

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