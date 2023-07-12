В Челябинской области водителя фуры отправили в колонию за смертельное ДТП

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Аше вынесли приговор 32-летнему челябинцу, который устроил ДТП с двумя грузовиками на трассе М-5. В аварии погиб дальнобойщик.

ДТП случилось в начале прошлого года. Ранним утром Mercedes-Benz с полуприцепом двигался по участку дороги, где шли ремонтные работы. Водитель съехал на правую обочину и потерял управление машиной. Грузовик вильнул, выехал на встречную полосу и столкнулся там с другим Mercedes-Benz с полуприцепом.

В аварии погиб 50-летний житель Оренбурга — водитель фуры, в которую врезался челябинец.

Как рассказали в региональной прокуратуре, суд признал водителя грузовика виновным в нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть человека. Мужчине в качестве наказания назначили два года в колонии-поселении. Вдобавок ему на полтора года запретили садиться за руль.

— Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевшей о взыскании с работодателя осужденного морального вреда в сумме 4,5 млн рублей, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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