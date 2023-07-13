В Челябинской области из-за лесных пожаров возбудили 11 уголовных дел

Чаще всего леса горят из-за человеческой небрежности Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области в 2023 году возбудили 11 уголовных дел из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в региональном Главном управлении лесами. Отыскать удалось восьмерых виновников возгораний.

Специалисты называют человеческий фактор основной причиной природных пожаров. В последние дни из-за сильной жары риск распространения огня увеличился.

— Даже минимальные очаги открытого огня в лесу могут привести к очень серьезным последствиям, — рассказал замначальника ГУ лесами Юрий Золотухни. — Например, сложилась тяжелая ситуация в Чебаркуле. Там пожар начался в труднодоступной местности в горах, тушить пришлось исключительно при помощи ранцевых огнетушителей.

Напомним, накануне лесной пожар потушили в окрестностях национального парка «Таганай». Огонь всего 400 метров не дошел до границы заповедной зоны.

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