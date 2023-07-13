Сила и разум: в ЮУрГУ откроют зал для занятий шахбоксом

Фото: Федерация шахбокса Челябинской области/vk.com

В спортивном комплексе Южно-Уральского госуниверситета появится специализированное помещение для тренировок и соревнований по шахбоксу. Это вид двоеборья, в котором совмещены, казалось бы, несовместимые дисциплины: соперники поочередно проводят раунды за шахматной доской, разыгрывая блиц-партию, а затем отправляются на поединок на боксерском ринге.

Развитием и популяризацией этой дисциплины занялись в ЮУрГУ. Как рассказал ректор университета Александр Вагнер на конференции в КП-Челябинск по комфортной среде в вузах, шахбоксом сможет заниматься любой желающий студент.

— При поддержке партнеров мы готовим помещение, где возможности для занятий шахбоксом будут предоставлены всем студентам университета. Оно будет располагаться в нашем спортивном комплексе. Будем проводить там мероприятия, соревнования, — сказал Александр Вагнер.

Пока в помещении ведутся ремонтные работы. Открыть зал шахбокса в ЮУрГУ планируют с началом нового учебного года — 1 сентября.

Шахбокс — явление в Челябинске относительно новое: областная федерация «спорта для сильных и умных» была основана в прошлом году, а в России эта дисциплина официально существует с 2020-го. В конце 2022 г. студентка ЮУрГУ Амина Ахмадулина стала чемпионкой мира по шахбоксу — это событие и побудило руководство вуза уделить более пристальное внимание развитию данного вида спорта.

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