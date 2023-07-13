В Челябинской области задержали неадекватного поджигателя леса

В причинах поведения мужчины придется разбираться врачам, сам он свои действия объяснить не смог. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Увельском районе задержали подозреваемого в поджоге леса. У мужчины не все в порядке с психикой, сейчас он находится под присмотром врачей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, ущерб от действий поджигателя оценили в 770 тыс. рублей. В полицию о поджоге сообщили тушившие деревья сотрудники пожарной службы. После этого возбудили уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений.

Полицейские опросили свидетелей и менее, чем за сутки отыскали поджигателя.

— Злоумышленник был задержан в лесу, неподалеку от места совершения противоправного деяния. Им оказался 36-летний житель деревни Марково Увельского района, — рассказали в областном полицейском главке. — В настоящее время подозреваемый помещен в специальное лечебное учреждение.

Напомним, в Челябинской области в этом сезоне из-за лесных пожаров возбудили 11 уголовных дел.

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