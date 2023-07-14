В Челябинске с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда зависит от способа оплаты Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 15 июля подорожают билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Рост цены будет зависеть от способа оплаты. Сильнее всего подорожают билеты, которые челябинцы покупают за наличные, — с 30 до 35 рублей.

При оплате банковской картой билет будет стоить не 26 рублей, как сейчас, а 29 рублей.

При использовании транспортной карты цена проезда поднимется с 25 рублей до 28.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

Месячный проездной горожанам придется покупать не за 1100, а за 1200 рублей.

Одновременно с билетами в городском транспорте подорожают билеты на пригородных маршрутах. Одна поездка будет обходиться пассажиру не в 25-38 рублей, в зависимости от способа оплаты, а в 28-40 рублей.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров заявил, что удорожание билетов должно помочь перевозчикам. Благодаря росту цен наберут недостающих водителей, поднимут им зарплату, сохранят маршруты и, возможно, добавят новые.

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