В Челябинске с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте

До подорожание остался всего месяц Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров.

Цены билетов поднимут с 15 июля. Стоимость будет зависеть от способа оплаты.

Сильнее всего подорожание ударит по кошельку челябинцев, покупающих билеты за наличные. Для них проезд вырастет в цене сразу на 5 рублей: с 30 до 35 рублей.

Сейчас по банковской карте билет в автобусе или трамвае можно купить за 26 рублей. Но с 15 июля придется платить уже по 29 рублей.

При оплате проезда транспортной картой челябинцы будут отдавать уже не по 25, а по 28 рублей.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

Подорожают даже льготные билеты. Сейчас такой билет стоит 12 рублей 50 копеек, а уже через месяц цена одной поездки составит 14 рублей.

Стоимость месячного проездного поднимется с 1100 до 1200 рублей.

Подорожает также проезд в пригородных автобусах. При оплате транспортной картой билет будет стоить не 33, а 35 рублей. А при оплате банковской картой или наличными поездка между населенными пунктами подорожает с 38 до 40 рублей.

Инфографика: миндортранс Челябинской области

По словам Александра Егорова, даже после подорожания цены билетов в Челябинске будут не самыми высокими в России: город переместится с 12 на 6 место в списке городов-миллионников по дороговизне проезда.

— Мы не глобально задираем цены, не до 40 рублей, не до 45 рублей, — заявил Александр Егоров. — Мы идем в логике всех остальных городов. Дороже стоимость в пяти городах-миллионниках. И у нас самая выгодная стоимость проезда по транспортной карте. А по проездному еще выгодней ездить. В среднем, у людей, которые ездят по проездному, выходит 17 рублей за одну поездку.

Замминистра считает, что с подорожанием проезда у перевозчиков должно появиться больше возможностей. Можно будет повысить квалификацию водителей, набрать новых водителей (сейчас персонала недостает), сохранить облуживание уже имеющихся маршрутов и дальше развивать маршрутную сеть.

Напомним, в прошлый раз билеты в челябинских автобусах, троллейбусах и трамваях дорожали менее года назад: 10 августа 2022 года. Глава областного министерства дорожного хозяйства Алексей Нечаев тогда заявлял, что рост цен поможет обновить парк общественного транспорта, а замминистра Александр Егоров выступал за безналичную оплату проезда и критиковал кондукторов, некоторые из которых якобы воровали выручку.

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