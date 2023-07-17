В Челябинске водитель пострадал в тройном ДТП с переворотом

Столкнулись Toyota и два ВАЗа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске случилось ДТП с участием трех автомобилей. Пострадал человек. Авария произошла вечером 15 июля на улице Пустового. Toyota RAV 4 столкнулась с ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

От удара ВАЗ-2114 отлетел с дороги, врезался в электроопору и опрокинулся.

Как рассказали ГИБДД Челябинска, 24-летний водитель перевернувшейся машины получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинской области опрокинулся грузовик. На трассе из-за этого образовался затор.

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