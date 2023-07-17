На озере Увильды машина въехала в палатку, где находилась женщина

Машина протаранила палатку на берегу озера Фото: Тимур ХАНОВ.

На берегу озера Увильды в Челябинской области автомобиль протаранил туристическую палатку. Это произошло ночью 16 июля в окрестностях станции Рипус. В палатке находилась женщина.

Туристка получила травмы, ей оказали помощь приехавшие по тревоге медики.

В региональном ГУ МВД сообщили, что после инцидента проводят проверку.

Напомним, турист погиб на Айских притесах в Челябинской области. Мужчина сорвался с высотного аттракциона и разбился.

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