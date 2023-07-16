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Происшествия16 июля 2023 15:55

«Стечение обстоятельств и человеческий фактор»: в экстрим-парке назвали свои причины гибели туриста на аттракционе в Челябинской области

В экстрим-парке, где погиб турист, утверждают, что проверка на безопасность проводилась за 12 дней до трагедии
Ольга ЩАПИНА
По факту гибели туриста на притесах завели уголовное дело.

По факту гибели туриста на притесах завели уголовное дело.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Все новые обстоятельства открываются по поводу гибели туриста на Айских притесах в Челябинской области 14 июля. Отвесные скалы высотой до 100 метров давно притягивают экстремалов со всей России.

Год назад на притесах аттракционы для таких гостей организовал экстрим-парк «GRIFON», одним из которых стал зиплайн — спуск по стальному канату по воздуху с помощью специального устройства. Однако 14 июля произошла трагедия. Мужчина начал спускаться по канату раньше, чем закончила катиться женщина перед ним. В результате турист ударился об ограждение, которое не успели убрать. Мужчину не удалось спасти, он погиб.

На следующий день, 15 июля, уголовное дело завел Следственный комитет Челябинской области, а на личный контроль расследование взял глава СК России Александр Бастрыкин.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Спустя два дня заявление сделали и в экстим-парке. Организаторы аттракциона назвали свои причины трагедии.

— По предварительным данным, причиной несчастного случая стало трагическое стечение обстоятельств и человеческий фактор, — сообщили в экстрим-парке «GRIFON».

Также в компании подтвердили, что мужчина приехал из Пермского края.

— Мы искренне от лица каждого сотрудника парка выражаем глубокие соболезнования близким и родным, — пишут в организации. Там также рассказали, что общаются с родственниками погибшего и оказывают и материальную помощь.

ПРОВЕРИЛИ 12 ДНЕЙ НАЗАД

Пояснили в экстрим-парке и правила безопасности. По словам руководства, «GRIFON» прошел добровольную сертификацию, а последняя проверка была всего за 12 дней до трагедии.

Оборудование было осмотрено и испытано, — заявили в парке. — Специалистами сделали вывод о надлежащем техническом состоянии всех объектов парка.

ЖДАТЬ И ПРЫГАТЬ НЕ СТАЛИ

Узнав о трагедии, посетители парка начали делиться впечатлениями от аттракциона.

— Сегодня там были, ехали издалека, за 10 мин до нашего приезда уже на подъезде рядом с нами ехали машины МЧС, — рассказывает о дне трагедии Вероника Жеребина. — Когда мы приехали, нам сказали: «ждите, у нас не приятный инцидент, сейчас, мол, уедут все проверки и полиция, можно будет прыгать». Ждать и прыгать мы не стали, на авось лишится жизни не хочется. Бог отвел.

— Муж катался в прошлые выходные на зиплайне, сильно ударился головой о тормоз, — пишет Екатерина Кутырева. — И все, кто съезжал, тоже ударялись.

Любители экстрима посещали парк постоянно, прыгали даже дети.

— Каждый год там бываем и не по нескольку раз, — пишет Мария Перепелкина. — И на зиплайне прыгали, все было отлично. Может человек сам виноват, там разный контингент бывает.

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