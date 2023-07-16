«Стечение обстоятельств и человеческий фактор»: в экстрим-парке назвали свои причины гибели туриста на аттракционе в Челябинской области

По факту гибели туриста на притесах завели уголовное дело. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Все новые обстоятельства открываются по поводу гибели туриста на Айских притесах в Челябинской области 14 июля. Отвесные скалы высотой до 100 метров давно притягивают экстремалов со всей России.

Год назад на притесах аттракционы для таких гостей организовал экстрим-парк «GRIFON», одним из которых стал зиплайн — спуск по стальному канату по воздуху с помощью специального устройства. Однако 14 июля произошла трагедия. Мужчина начал спускаться по канату раньше, чем закончила катиться женщина перед ним. В результате турист ударился об ограждение, которое не успели убрать. Мужчину не удалось спасти, он погиб.

На следующий день, 15 июля, уголовное дело завел Следственный комитет Челябинской области, а на личный контроль расследование взял глава СК России Александр Бастрыкин.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Спустя два дня заявление сделали и в экстим-парке. Организаторы аттракциона назвали свои причины трагедии.

— По предварительным данным, причиной несчастного случая стало трагическое стечение обстоятельств и человеческий фактор, — сообщили в экстрим-парке «GRIFON».

Также в компании подтвердили, что мужчина приехал из Пермского края.

— Мы искренне от лица каждого сотрудника парка выражаем глубокие соболезнования близким и родным, — пишут в организации. Там также рассказали, что общаются с родственниками погибшего и оказывают и материальную помощь.

ПРОВЕРИЛИ 12 ДНЕЙ НАЗАД

Пояснили в экстрим-парке и правила безопасности. По словам руководства, «GRIFON» прошел добровольную сертификацию, а последняя проверка была всего за 12 дней до трагедии.

Оборудование было осмотрено и испытано, — заявили в парке. — Специалистами сделали вывод о надлежащем техническом состоянии всех объектов парка.

ЖДАТЬ И ПРЫГАТЬ НЕ СТАЛИ

Узнав о трагедии, посетители парка начали делиться впечатлениями от аттракциона.

— Сегодня там были, ехали издалека, за 10 мин до нашего приезда уже на подъезде рядом с нами ехали машины МЧС, — рассказывает о дне трагедии Вероника Жеребина. — Когда мы приехали, нам сказали: «ждите, у нас не приятный инцидент, сейчас, мол, уедут все проверки и полиция, можно будет прыгать». Ждать и прыгать мы не стали, на авось лишится жизни не хочется. Бог отвел.

— Муж катался в прошлые выходные на зиплайне, сильно ударился головой о тормоз, — пишет Екатерина Кутырева. — И все, кто съезжал, тоже ударялись.

Любители экстрима посещали парк постоянно, прыгали даже дети.

— Каждый год там бываем и не по нескольку раз, — пишет Мария Перепелкина. — И на зиплайне прыгали, все было отлично. Может человек сам виноват, там разный контингент бывает.

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