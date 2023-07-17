«Хирурги работают по вечерам и даже по субботам»: в челябинском онкоцентре обновили рекорд по количеству операций

За месяц провели 968 операций Фото: Кирилл САДЫКОВ

За июнь 2023 года врачи челябинского онкоцентра провели 968 операций. Это рекордное количество хирургических вмешательств.

Исторический максимум обновляют уже второй раз за год. Предыдущий рекорд по количеству операций поставили в марте. Тогда за месяц хирургическое лечение прошли 957 пациентов.

— Рост количества операций связан с тем, что многие южноуральцы хотят попасть именно к нам, — объяснил главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев. — Чтобы оказать помощь в установленные сроки, наши хирурги выходят работать по вечерам и даже по субботам. При этом ни о каком всплеске заболеваемости речи не идет.

У врачей областного онкоцентра прибавилось подопечных еще и из-за открытия новых отделений и операционных в последние два года. Заработали, например, специализированное отделение нейронкологии и отделение рентгенохирургических методов.

Всего за первое полугодие нынешнего года хирурги онкоцентра провели 5,3 тыс. операций. Для сравнения, за весь 2020 год выполнили 5,8 тыс. операций.

Добавим, пациентов с онкологическими заболеваниями сейчас оперируют в девяти южноуральских больницах.

Ранее челябинские врачи освоили новый метод диагностики рака легких. А еще провели редкую операцию внутри глаза и сохранили его.

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