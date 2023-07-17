Смотрят с воздуха и под водой: на озере Тургояк вторую неделю ищут женщину, пропавшую во время катания на катамаране

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области уже вторую неделю подряд продолжаются поиски 40-летней туристки, отдыхавшей на озере Тургояк. Женщина 10 июля взяла напрокат катамаран и каталась на нем недалеко от берега, но затем пропала. Катамаран остался дрейфовать на воде.

За минувшие дни никаких следов женщины обнаружить не удалось.

— К поиску профессиональных спасателей присоединились родственники, близкие пропавшей, добровольцы, местные дайверы, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Район исчезновения женщины обследовали уже вдоль и поперек. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Участники поисковой операции разбились на группы, они одновременно осматривают Тургояк с берега и проверяют с лодок с помощью крючьев-«кошек». Над озером кружит беспилотник с камерой, а на глубину погружаются водолазы. Прекращать поиски пока не собираются.

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